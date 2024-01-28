В Краснодаре 65-летний пенсионер из ревности пытался взорвать машину соперника

В Краснодаре задержали 65-летнего пенсионера, который пытался подорвать машину сожителя бывшей жены. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram-канале.

С заявлением в правоохранительные органы обратился житель Краснодара, мужчина сообщил, что собирался отъехать на своей машине от дома, когда неожиданно раздался хлопок.

Автолюбитель не пострадал, полицейские, приехавшие на вызов, обнаружили на месте части самодельного взрывного устройства и отправили их на экспертизу.

По подозрению в попытке подрыва автомобиля задержан 65-летний местный житель, мужчина признался в содеянном и объяснил, что сам сделал взрывчатку и установил ее на машину сожителя бывшей супруги из ревности. Возбуждено уголовное дело.

Ранее москвич отправлял заказы на адрес любимой, чтобы разобраться с курьером-соперником.