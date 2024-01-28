Синоптик рассказал, какую погоду ждать москвичам в феврале

Февраль в Москве будет теплее нормы на 2-3°С. Об этом РИА Новости рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, количество осадков может превысить норму в 1,5 раза.

«Холодная хватка зимы ослабевает, и грядущий относительно теплый февраль, на 2-3 градуса выше нормы, станет тому подтверждением», — поделился Тищковец.

До этого начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе. По его словам, прохладная погода в столице закончится в воскресенье.

В ночь на 29 января термометр покажет от -10°С до -12°С по области, а по Москве — от -9°С до -11°С. Варакин добавил, что в целом погода в первой половине недели будет определяться северо-восточной периферией антициклона, поэтому ожидается переменная облачность. Позже ожидается повышение температуры и гололедица.

Ранее специалист по природным катастрофам предупредил о возникновении смерчей в России.