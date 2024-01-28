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Петербургская воспитательница набрала кредитов и перевела мошенникам 7,8 млн рублей

В Петербурге воспитательница влезла в долги и перевела мошенникам 7,8 млн рублей

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В Петербурге 55-летняя воспитательница детского сада влезла в долги и лишилась 7,8 млн рублей из-за мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Выборгского района россиянка обратилась 27 января. Женщина рассказала, что телефонные мошенники неоднократно ей звонили и под предлогом якобы помощи в обеспечении безопасности счетов убедили взять кредиты и перевести средства на их счета.

В результате воспитательница лишилась 7,8 млн рублей. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

«Полицией приняты меры к розыску и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления», — сообщили в ведомстве.

Ранее пожилая петербурженка потеряла 6 млн рублей, думая, что помогает киноиндустрии.

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