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Следователи возбудили дело после избиения журналистки «Известий»

СК РФ возбудил дело после избиения журналистки «Известий» Графчиковой

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело после нападения на журналиста «Известий» Наталию Графчикову на семинаре блогера в Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного главного следственного управления Следственного комитета (СК).

«По данному факту следователем следственного отдела по городу Химки ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 3 ст. 144 УК РФ)», — указали в ведомстве.

28 января стало известно, что на Графчикову напали у входа в здание, где проходил семинар VIP-коуча Инны Тлиашиновой. Уточнялось, что охранник семинара выкинул журналистку на улицу в одних носках и отобрал у нее телефон.

Врачи обнаружили у девушки гематому в правой лобно-височной области и ушибы мягких тканей головы, верхних и нижних конечностей. Есть подозрения на сотрясение мозга.

Позднее газета «Известия» писала, что возможной причиной нападения на журналистку мог стать страх организаторов семинара перед налоговой службой.

Ранее в Москве избили журналиста Павла Лобкова.

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