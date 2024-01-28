В Тюмени девушка по пояс провалилась в яму с кипятком

В Тюмени девушка получила сильные ожоги и попала в реанимацию в тяжелом состоянии, провалившись в яму с кипятком. Об этом сообщили очевидцы в группе «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел во дворах жилых домов по улице 50 лет ВЛКСМ, девушка провалилась в яму, заполненную кипятком. Пострадавшую доставили с сильными ожогами в отделение реанимации.

«Нижняя часть тела очень сильно пострадала от воздействия горячей воды. Никаких предупреждающих ограждений установлено не было», — рассказал в социальных сетях родственник девушки.

По словам местных жителей, на улице 50 лет ВЛКСМ с декабря регулярно происходят коммунальные аварии.

В пресс-службе «Урало-Сибирской теплоэнергетической компании» сообщили, что на место происшествия направлена бригада рабочих для установки ограждения. Проводятся земляные работы, чтобы найти участок прорыва кипятка.

Ранее в Бурятии ребенок провалился в яму с кипятком.