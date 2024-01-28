В метро Петербурга поймали радиолюбителя, прослушивавшего полицейских

В Петербурге задержали мужчину, который прослушивал полицейских через рацию и общался на украинском языке. Об этом сообщает телеканал 78.

По информации телеканала, инцидент произошел в вестибюле станции метро «Невский проспект» в районе выхода на канал Грибоедова. Сотрудники правоохранительных органов заметили подозрительного 49-летнего мужчину, у которого при себе оказалась рация, настроенная на частоту полиции и метрополитена. При этом у него на телефоне была переписка на украинском языке.

Россиянина доставили в ближайший отдел полиции для дачи объяснений. Мужчина состоит в Союзе радиолюбителей России, сообщает 78. Прочие детали и обстоятельства произошедшего не утоняются.

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