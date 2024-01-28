Россиянка обвинила охранника школы в нападении

В Калининском районе Петербурга конфликт матери одного из школьников с охранником образовательного учреждения закончился вызовом скорой помощи. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в петербургской школе №184, по словам матери ученика, она привела сына в школу и наблюдая, как ребенок переодевается, достала из кармана телефон. По ее словам, к ней подбежал охранник и ударил по руке.

«Бьет меня по руке, сказал, что съемка не разрешена. Я едва удержала смартфон и машинально убрала его в карман. И в это время он меня хватает, знаете, вот так, за горло. Сжимает, я не могла даже пошевельнуться. То есть схватил профессионально через шарф. И вот в таком состоянии спиной он меня выталкивает к двери», — рассказала мать школьника.

Женщина вызвала скорую помощь, после осмотра обратилась в травмпункт, у нее зафиксированы ушибы в области кисти и шеи. Пострадавшая считает, что охранники предвзято относятся к ее сыну, поэтому она планировала снять их на видео.

В пресс-службе администрации Калининского района отметили, что женщина неоднократно пыталась снимать на телефон работу охраны школы и учащихся. Проводится проверка.

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