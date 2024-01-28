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Синоптик рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе

Синоптик Варакин: прохладная погода в Москве закончится в понедельник

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе. Его прогноз передает RT.

По словам синоптика, относительно прохладная погода закончится в понедельник. В ночь на 29 января температура воздуха будет колебаться от --10°С до — 12 °С по области, а по Москве — от — 9°С до — 11°С. При этом днем в столице термометр будет показывать от — 2°С до --4°С. Погода ожидается преимущественно без осадков.

Как рассказал Варакин, в целом погода в первой половине недели будет определяться северо-восточной периферией антициклона, поэтому ожидается переменная облачность. Затем температура повысится и будет сильная гололедица.

Со вторника, по словам синоптика, ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега. Температура днем составит от 0 до +2 °С, однако ночью при этом будет мороз от --3°С до --8°С. Как указал Варакин, поэтому с учетом температур будет очень скользко.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в выходные москвичей ожидает небольшой мороз и гололедица, а также легкий снежок.

Ранее россиянам рассказали, какая погода ожидается в регионах в начале февраля.

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