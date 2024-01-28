На Украине заявили об очереди из грузовиков на границе с Польшей

Представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что очередь из грузовиков на границе с Польшей увеличилась. Об этом сообщает РИА Новости.

«В последние дни фиксируем увеличение очередей на территории Польши в сторону Украины. На утро воскресенья примерно 1300 грузовиков ожидают очереди на четырех направлениях», — поделился Демченко.

Он добавил, что в сутки границу Украины с Польшей пересекают около трех тысяч грузовиков в обе стороны.

До этого вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин говорил, что Польша после разблокирования КПП на границе с Украиной принимает на 50-60% меньше большегрузов, чем было задекларировано в соглашении.

С 6 ноября 2023 года польские перевозчики стали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Причиной протестов стал проигрыш в конкуренции с украинскими перевозчиками, которые гораздо дешевле оценивают свои услуги.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.