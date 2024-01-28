В российском регионе ветеринары выбросили на улицу раненого кота

В Нижегородской области ветеринаров обвинили в том, что они выбросили на улицу истекающего кровью раненого кота. Информацию об этом публикует Telegram-канал «ЗООПАТРУЛЬ-НН».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в городском округе Сокольский. Местная жительница забрала с улицы раненого кота и доставила его в государственное ветеринарное управление. По предварительным данным «ЗООПАТРУЛЬ-НН», сотрудница учреждения не оказала животному медицинской помощи и вынесла его на улицу в связи с тем, что за ним никто не пришел.

При этом женщину известили, что животное хотят забрать. Перед тем, как вынести его на улицу, она не предупредила россиянина, желающего приютить кота, сообщает Telegram-канал.

Животное находится в тяжелом состоянии, отмечает «ЗООПАТРУЛЬ-НН». У кота переломы челюсти, лап и кровотечение.

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