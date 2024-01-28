Детский паровозик сбил ребенка в парке Екатеринбурга

В Екатеринбурге сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП с участием несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Свердловской области.
Инцидент произошел на территории парка имени Маяковского, под колеса детского паровозика попал 13-летний подросток. По данным регионального ГИБДД, водитель паровозика наехал на мальчика.
Ребенок получил травмы головы и ног и был госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь. На месте происшествия работают сотрудники городской Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка.
Ранее школьница переходила железнодорожные пути в наушниках и попала под поезд.