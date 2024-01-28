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Детский паровозик сбил ребенка в парке Екатеринбурга

В Екатеринбурге подросток получил травмы, попав под детский паровозик в парке

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В Екатеринбурге сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП с участием несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Свердловской области.

Инцидент произошел на территории парка имени Маяковского, под колеса детского паровозика попал 13-летний подросток. По данным регионального ГИБДД, водитель паровозика наехал на мальчика.

Ребенок получил травмы головы и ног и был госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь. На месте происшествия работают сотрудники городской Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка.

Ранее школьница переходила железнодорожные пути в наушниках и попала под поезд.

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