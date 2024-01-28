В Холмске подросток подрался с таксистом

Полиция Холмска проводит проверку по факту драки между подростком и водителем службы такси. Об этом сообщает «АСТВ».

Инцидент произошел вечером 27 января в Холмске Сахалинской области, потасовка произошла между водителем такси и подростком. Мужчина ударил несовершеннолетнего баллонным ключом, тот в ответ набросился на шофера с кулаками.

По информации регионального МВД, конфликт начался в магазине, таксист сделал замечание двум подросткам, которые шумно себя вели. Несовершеннолетние уверяют, что мужчина хамил им и нецензурно выражался.

Словесная перепалка продолжилась на улице, водитель подошел к машине, достал ключ и ударил им одного из мальчиков. Проводится проверка.

Ранее российский шестиклассник получил перелом позвоночника в драке с одноклассниками.