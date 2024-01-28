Глава Крыма сообщил о задержании всех совершивших теракты диверсантов

Все группы диверсантов, которые совершали теракты на территории Крыма, были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Об этом в эфире «Вести-Крым» сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Задержаны все без исключения группы, которые совершали теракты. Все, кто подрывал железные дороги и так далее. Все без исключения», — рассказал Аксенов.

По его словам, всех причастных к терактам ожидает строгое наказание.

18 января Верховный суд Крыма приговорил мужчину, который по заданию Главного управления разведки Украины фотографировал один из объектов жизнеобеспечения населения для дальнейшего его подрыва, к 12 годам лишения свободы с отбыванием первых двух лет в тюрьме, а оставшегося срока — в исправительной колонии строгого режима. Осужденному также придется выплатить штраф в размере 400 тыс. рублей.

25 января суд в Крыму признал другого местного жителя виновным в покушении на госизмену.

Ранее в ФСБ заявили о задержании украинки, подозреваемой в сборе данных о российских военных.