Размер текста
А
А
А

Глава Крыма сообщил о задержании всех совершивших теракты диверсантов

Аксенов сообщил о задержании всех групп диверсантов, совершивших теракты в Крыму

close
100%
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Все группы диверсантов, которые совершали теракты на территории Крыма, были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Об этом в эфире «Вести-Крым» сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Задержаны все без исключения группы, которые совершали теракты. Все, кто подрывал железные дороги и так далее. Все без исключения», — рассказал Аксенов.

По его словам, всех причастных к терактам ожидает строгое наказание.

18 января Верховный суд Крыма приговорил мужчину, который по заданию Главного управления разведки Украины фотографировал один из объектов жизнеобеспечения населения для дальнейшего его подрыва, к 12 годам лишения свободы с отбыванием первых двух лет в тюрьме, а оставшегося срока — в исправительной колонии строгого режима. Осужденному также придется выплатить штраф в размере 400 тыс. рублей.

25 января суд в Крыму признал другого местного жителя виновным в покушении на госизмену.

Ранее в ФСБ заявили о задержании украинки, подозреваемой в сборе данных о российских военных.

Все новости на тему:
Крым
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами