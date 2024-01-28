В сети появилось видео обрушения подъезда дома в Ростове-на-Дону

В сети появилось видео момента обрушения подъезда в аварийном доме в Ростове-на-Дону. Видеозапись опубликовал Telegram-канал Mash.

«Момент обрушения подъезда дома на улице Нариманова в Ростове-на-Дону», — говорится в сообщении.

Дом по улице Нариманова, 72/3, был признан аварийным в 2020 году. Тогда жителям предложили переселиться в маневренный фонд. Накануне дом стал разрушаться. Здание отключили от газа, 95 человек были эвакуированы.

Заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков сообщал, что в районе обрушения стены жилой пятиэтажки в Ростове-на-Дону вводят режим ЧС.

28 января губернатор региона Василий Голубев сообщил, что один из подъездов аварийного дома обрушился. Глава Ростовской области добавил, что пострадавших в результате обрушения нет, так как жильцы были расселены накануне.

Ранее в центре Астрахани обрушились два подъезда жилого дома.