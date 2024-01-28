Эксперт рассказал о способах сэкономить на воде

Директор по производству «Росводоканал Оренбург» Кирилл Березнев рассказал, что разумное потребление воды поможет на ней сэкономить. Его слова передают «Известия».

Как утверждает эксперт, снизить расход воды помогут специальные насадки для крана, поскольку с таким приспособлением, даже если кран открыт на максимум, вода все равно будет литься тонкой струей.

По словам Березнева, также имеет смысл заменить краны с вентилем на краны с гусаком, чтобы не тратить время и воду на настройку температуры ее подачи. Кроме того, экономить на воде может помочь установка двухкнопочного сливного механизма для унитаза.

«Если сантехнику вы менять не собираетесь, можно положить в бачок унитаза объемный предмет, например, бутылку с водой. Таким образом его объем уменьшится и на слив будет тратиться меньше воды», — рассказал специалист.

Он отметил, что унитаз также может принести немало трат даже при небольшой струйке воды, которая ежесекундно будет убегать в канализацию. Эксперт рекомендовал следить за сантехникой и вовремя ее ремонтировать.

«Если вы не можете понять, течет ваш унитаз или нет, добавьте в бачок немного красителя, спустя некоторое время станет понятно, есть ли протечка», — сказал Березнев.

Эксперт также посоветовал не использовать унитаз как мусорный бак. Он подчеркнул, что волосы с расчески, ватные диски, салфетки и остатки еды лучше выкинуть в мусорное ведро — это поможет как экономии воды, так и предотвратит засоры.

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