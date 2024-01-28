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На Алтае ребенок провалился в пятиметровый колодец с ледяной водой

На Алтае спасли подростка, провалившегося в колодец с ледяной водой

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Телеграм-канал «Инцидент Барнаул»

В Алтайском селе 14-летний школьник провалился в пятиметровый колодец, мальчик успел сообщить о произошедшем родителям. Об этом сообщается в Telegram-канале «Инцидент Барнаул».

Инцидент произошел в Смоленском районе республики Алтай. 14-летний мальчик не заметил открытый колодец и провалился, ребенку удалось дозвониться до родителей и сообщить о произошедшем.

Ситуация осложнялась тем, что во время разговора связь оборвалась и подросток не успел сообщить о своем местонахождении, его телефон стал недоступен. Семья обратилась в экстренные службы, к месту происшествия выдвинулся ближайший наряд Росгвардии.

Сотрудники обследовали пустырь возле заброшенной птицефабрики и обнаружили узкую яму глубиной около пяти метров, в которой по грудь в ледяной воде находился напуганный школьник. При помощи автомобильного троса подростка вытащили из колодца и передали бригаде медиков.

Ранее в Красноярске школьница провалилась в канализационный люк во дворе дома.

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