Россиянину, прилетевшему в США без билета, грозит пять лет тюрьмы

Федеральный суд Лос-Анджелеса признал виновным российского гражданина Сергея Очигаву, прилетевшего в США из Дании без билета. Об этом сообщает CBS News.

«После трехдневного судебного разбирательства был признан... виновным в безбилетной поездке на самолете по одному пункту обвинения», — пишет портал.

По версии следствия, Очигава предоставил властям ложную информацию и ввел их в заблуждение относительно того, каким образом он приехал в Штаты/ В частности, речь идет о заявлении россиянина, что паспорт он оставил в самолете.

Заседание, на котором будет оглашен приговор, состоится 5 февраля.

Сергей Очигава прибыл в Лос-Анджелес из Дании в начале ноября 2023 года. Россиянина задержали после того, как его не обнаружили в списках пассажиров и он не смог предъявить пограничникам ни загранпаспорт, ни визу. В самолете его документы также не нашли, однако позднее израильский и российский паспорта Очигавы обнаружили в его багаже.

Сообщалось, что во время перелета он не вел себя как обычный безбилетник, а, наоборот, всячески привлекал к себе внимание. Мужчина общался с членами экипажа, попытался похитить их личные запасы шоколада, съел две порции самолетной еды, активно разговаривал с другими пассажирами и несколько раз пересаживался.

Позднее Очигава заявил, что он экономист из России, который не знает, где находится, и не понимает, что происходит. Он также не помнил, как сел на самолет, и не смог объяснить, как оказался в Копенгагене и что именно там делал.

Ранее сообщалось, что россиянина Очигаву хотели доставить в суд силой.