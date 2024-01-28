Размер текста
А
А
А

Россиянину, прилетевшему в США без билета, грозит пять лет тюрьмы

CBS News: прилетевшего в США без билета россиянина Очигаву признали виновным

close
100%
«Осторожно, новости»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Осторожно, новости»

Федеральный суд Лос-Анджелеса признал виновным российского гражданина Сергея Очигаву, прилетевшего в США из Дании без билета. Об этом сообщает CBS News.

«После трехдневного судебного разбирательства был признан... виновным в безбилетной поездке на самолете по одному пункту обвинения», — пишет портал.

По версии следствия, Очигава предоставил властям ложную информацию и ввел их в заблуждение относительно того, каким образом он приехал в Штаты/ В частности, речь идет о заявлении россиянина, что паспорт он оставил в самолете.

Заседание, на котором будет оглашен приговор, состоится 5 февраля.

Сергей Очигава прибыл в Лос-Анджелес из Дании в начале ноября 2023 года. Россиянина задержали после того, как его не обнаружили в списках пассажиров и он не смог предъявить пограничникам ни загранпаспорт, ни визу. В самолете его документы также не нашли, однако позднее израильский и российский паспорта Очигавы обнаружили в его багаже.

Сообщалось, что во время перелета он не вел себя как обычный безбилетник, а, наоборот, всячески привлекал к себе внимание. Мужчина общался с членами экипажа, попытался похитить их личные запасы шоколада, съел две порции самолетной еды, активно разговаривал с другими пассажирами и несколько раз пересаживался.

Позднее Очигава заявил, что он экономист из России, который не знает, где находится, и не понимает, что происходит. Он также не помнил, как сел на самолет, и не смог объяснить, как оказался в Копенгагене и что именно там делал.

Ранее сообщалось, что россиянина Очигаву хотели доставить в суд силой.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами