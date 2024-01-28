Турист из Владивостока заблудился в лесу на Сахалине

На горнолыжном курорте «Горный воздух» на Сахалине потерялся житель Владивостока, мужчина уехал на сноубайке в лес и заблудился. Об этом сообщается в Telegram-канале СТК «Горный воздух».

Сообщение о мужчине, который уехал кататься на сноубайке в лес, поступило в экстренные службы вечером 27 января. На поиски туриста из Владивостока выдвинулись спасатели и волонтеры, найти пропавшего удалось с помощью квадрокоптера, который запустили над местностью, где мог находится турист.

Мужчину эвакуировали. Выяснилось, что он ушел в лес уже после закрытия основных трасс.

Ранее заблудившийся турист провел ночь на льду озера Байкал.