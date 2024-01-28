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Названа возможная причина нападения на журналистку «Известий»

«Известия»: на журналистку Графчикову могли напасть из-за страха перед налоговой

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Возможной причиной нападения на журналистку «Известий» Наталию Графчикову на семинаре блогера Инны Тлиашиновой в Химках мог стать страх организаторов мероприятия перед налоговой службой. Об этом пострадавшая заявила после посещения следственного отдела, передает издание.

Графчикова рассказала, что правоохранительные органы побывали на месте происшествия, однако в дом их не пустили. На вопрос, почему организаторы мероприятия так агрессивно отреагировали на съемочную группу, там ответили, что не хотели привлекать к себе лишнее внимание со стороны СМИ.

Журналистка уточнила, что организаторы «фестиваля» побоялись, что после сюжета «Известий» в их доходах «начнут копаться», а также будет проверка их налогообложения и других документов.

«Поэтому они не хотели лишний раз светиться в СМИ. Но получилось от обратного», — отметила Графчикова.

До этого стало известно, что на журналистку «Известий» напали у входа в здание, где проходил семинар VIP-коуча Инны Тлиашиновой. Уточнялось, что охранник семинара выкинул Графчикову на улицу в одних носках и отобрал у нее телефон.

Врачи обнаружили у журналистки гематому в правой лобно-височной области и ушибы мягких тканей головы, верхних и нижних конечностей. Есть подозрения на сотрясения мозга.

Ранее в Москве избили журналиста Павла Лобкова.

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