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Тигр напал на табун лошадей в Приморье

В Приморье тигр напал на табун лошадей и растерзал несколько кобыл

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Ministry of the Russian Federation for the Development of the Far East (Ministry of the Development of the Far East)/Wikipedia

В Уссурийске табун лошадей подвергся нападению тигра, хищник разодрал несколько кобыл. Об этом сообщает UssurMedia.

Инцидент произошел в селе Яконовка Уссурийского городского округа, хищник напал на табун пасущихся лошадей, принадлежащих местному жителю. На телах животных нашли следы когтей, кони разбежались по пастбищу, владелец сумел отыскать их позднее в поле.

Несколько кобыл пропали, о нападении фермер сообщил охотоведам. За два года из-за нападений хищника мужчина лишился 11 лошадей.

Ранее пойман тигр, растерзавший 10 собак в Хабаровском крае.

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