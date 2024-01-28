Тигр напал на табун лошадей в Приморье

В Уссурийске табун лошадей подвергся нападению тигра, хищник разодрал несколько кобыл. Об этом сообщает UssurMedia.

Инцидент произошел в селе Яконовка Уссурийского городского округа, хищник напал на табун пасущихся лошадей, принадлежащих местному жителю. На телах животных нашли следы когтей, кони разбежались по пастбищу, владелец сумел отыскать их позднее в поле.

Несколько кобыл пропали, о нападении фермер сообщил охотоведам. За два года из-за нападений хищника мужчина лишился 11 лошадей.

Ранее пойман тигр, растерзавший 10 собак в Хабаровском крае.