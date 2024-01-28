В США заявили о ловушке властей на границе Техаса

Американская журналистка Томи Ларен заявила, что гражданам США не стоит самим решать вопрос с мигрантами в Техасе, чтобы не попасть в ловушку властей. Своим мнением она поделилась в соцсети X.

Журналистка согласилась с тем, что ситуация на границе вышла из-под контроля, однако, по ее мнению, важно, чтобы именно Техас и национальная гвардия занимались этим вопросом.

«Обеспокоенные американцы не должны пытаться добраться до границы. Это ловушка», — считает Ларен.

Журналистка призвала сограждан не приезжать к границе, иначе власти США «устроят шестое января».

6 января 2021 года сторонники экс-президента США Дональда Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, парламентарии утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни американцев арестовали по обвинениям, связанным с участием в штурме.

До этого Трамп заявлял, что ситуация на американской границе стала орудием массового разрушения.

В январе администрация США начала судиться с Техасом, оспаривая право штата на самостоятельную охрану границы.

Конфликт между Белым домом и властями Техаса обострился из-за миграционного кризиса. Власти штата отказываются выполнять решения Верховного суда, согласно которому федеральное правительство может убрать колючую проволоку на границе с Мексикой.

Ранее американские пограничники заявили, что Белый дом мешает им охранять границу.