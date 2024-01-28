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На Украине назвали Львов городом-диверсантом из-за русской речи

Экс-депутат Рады Фарион назвала Львов «городом диверсантов» из-за русской речи

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Евгений Котенко/РИА «Новости»

Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион назвала Львов на западе страны «городом диверсантов» из-за русской речи. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу PAI.

«Львов превратился в город диверсантов, — я иду по площади Рынок, там говорят на русском языке — откуда я знаю, что это не москаль?» — поделилась Фарион.

Она считает, что русскоговорящего населения на Украине быть не может, так как Конституционный суд страны не признал таких людей отдельной юридической категорией.

Фарион также говорила, что ее внучка были удивлена, когда увидела украинского военного, говорящего на русском языке.

До этого издание «Страна.ua» сообщало, что сотрудники украинских правоохранительных органов задержали жителя города Львов, слушавшего в своей квартире песни российской музыкальной группы «Ласковый май».

В полицию обратились другие жители города. Они пожаловались, что мужчина громко слушает песни на русском языке и тем самым мешает соседям и прохожим.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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