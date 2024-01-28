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В Дагестане подростку оторвало кисть взрывом петарды

В Дагестане подросток лишился кисти после взрыва петарды

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Depositphotos

В Сергокалинском районе Дагестана 14-летнему подростку оторвало кисть взрывом петарды. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Инцидент произошел в селе Мургук 27 января, в медицинское учреждение был доставлен подросток с травмой руки. Мальчику оторвало кисть взрывом петарды, подробности о состоянии пострадавшего неизвестны.

В связи с травмированием подростка прокуратура республики Дагестан организовала проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее семиклассница лишилась рук из-за взрыва блока зарядки в розетке.

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