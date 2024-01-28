В Польше призвали обезопасить европейские рынки от Украины

Отмена пошлин и либерализация торговли с Украиной в целом, введенная в 2022 году, приносит выгоду Киеву и несет издержки польским фермерам, их и других специалистов на рынках Европы необходимо обезопасить. Об этом пишет польский портал wPolityce со ссылкой на министра сельского хозяйства Польши Чеслава Секерского.

«Мы считаем, что необходимо ввести защитные инструменты для того, чтобы обезопасить рынки европейских стран», — заявил глава минсельхоза страны.

По словам Секерского, в данный момент власти Польши ведут переговоры с Еврокомиссией и Киевом по поводу ограничения импорта товаров с Украины на рынки Европы. Так, Варшава теперь имеет право выдавать разрешения на определенные объемы закупок определенным получателям.

24 января польские фермеры снова устроили акцию против бесконтрольного ввоза сельхозпродукции с Украины. Они перекрыли автостраду на границе при помощи тракторов.

Ранее фермерские протесты прошли в Италии.