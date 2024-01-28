Москвичам рассказали о погоде 28 января

В воскресенье, 28 января, в Москве ожидается гололедица и мороз в диапазоне от -3℃ до -5℃. Об этом сообщается на сайте Росгидрометцентра России.

По данным синоптиков, погода будет облачной с прояснениями, преимущественно без осадков. Давление ожидается в районе 760 мм ртутного столба. При этом ночью ожидается похолодание до -10-12℃ и повышение давления до 763 мм ртутного столба.

До этого жителям европейской части России рассказали о погоде в начале февраля.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд отметил, что в указанный промежуток времени температура воздуха в регионах европейской части РФ будет заметно превышать норму. В том числе это касается Москвы и области.

Как сказал эксперт, в период с 1 по 4 февраля в столичном регионе прогнозируется от -4°C до +1°C в светлое время суток. При этом ночью столбики термометров будут показывать от -7°C до -2°C. Вильфанд подчеркнул, что данные значения превышают норму на шесть градусов.

Ранее столичная погода обновила температурный рекорд 90-летней давности.