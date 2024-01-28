В Турции столкнулись пассажирский поезд и бетономешалка. Об этом пишет турецкое агентство IHA.

ДТП произошло на железнодорожном переезде в районе Черкезкей в провинции Текирдаг.

В пассажирском поезде, который следовал из Стамбула в Софию, находились 80 человек, большая часть из которых — иностранные туристы. Никто из них не пострадал. Водитель бетономешалки доставлен в больницу.

На месте происшествия работают следователи и спасатели. Поезд не двигается с места, а оперативники продолжают изучение обстоятельств столкновения.

До этого в результате столкновения поездов в Ульяновской области пострадали 25 человек. Пассажирский поезд Адлер — Пермь столкнулся с маневровым составом. ЧП произошло около 962-го км Куйбышевской железной дороги между станциями Бряндино и Тиинск.

Ранее в Нью-Йорке пустой состав столкнулся с пассажирским, пострадали 24 человек.