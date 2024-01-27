По факту нападения на девушку-таксиста с нарушениями слуха в Самаре завели уголовное дело

В прокуратуре Самарской области заявили, что было возбуждено уголовное дело после нападения на девушку-таксиста с нарушениями слуха и ее подругу в Самаре. Об этом сообщает ТАСС.

В прокуратуре подчеркнул, что мужчина, не желая погашения инцидента, причинил побои, высказывал угрозы и применил насилие в отношении ее подруги, также имеющей инвалидность.

До этого стало известно, что в Самаре мужчина избил паралимпийскую чемпионку Милу Слепышеву.

Чемпионка и заслуженный мастер спорта по дзюдо с нарушением слуха Мила Слепышева пострадала от рук пьяного мужчины. Спортсменке позвонила подруга, работающая в службе такси, с просьбой помочь с одним из ее клиентов. Пьяный мужчина воспользовался такси, а после того, как вышел из транспортного средства, дверью поцарапал соседнюю машину и отказался признавать этот факт.

Прибывшая на помощь Слепышева пыталась помочь подруге, но была избита пьяным пассажиром. Мужчина таскал ее за волосы, сморкался на нее, пытался заставить просить прощения на коленях и заявлял, что «работает в ФСБ».

Ранее сообщалось, что уборщицу арены хоккейного «Спартака» избили на рабочем месте.