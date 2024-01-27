На месте обрушения пятиэтажки в Ростове-на-Дону введен режим ЧС

В районе обрушения стены жилой пятиэтажки в Ростове-на-Дону ввели режим ЧС. Об этом пишет ТАСС.

С таким заявлением выступил заместителя губернатора Ростовской области Сергей Бодряков.

По словам главы администрации города Алексея Логвиненко, из дома были эвакуированы 95 человек.

«В настоящее время в Ворошиловском районе на базе 82-й школы организован пункт временного размещения. Пострадавшим предложим жилье», — заявил чиновник.

Обрушение происходит в призванном аварийным еще в 2020 году здании по адресу ул. Нариманова 72/3. Всего в пятиэтажном доме три подъезда.

До этого россиян предостерегли от перепланировок пятиэтажек после обрушения дома в Астрахани. В подобных домах вообще нельзя менять пространство с помощью стен, так как все они являются несущими или самонесущими, предупредил главный архитектор АО ВДНХ Сергей Соколов.

«Мы же не можем взять машину, отрезать крышу и получить кабриолет. Хочешь кабриолет — покупай кабриолет, хочешь внедорожник — покупай внедорожник. Так же и с квартирой», — подчеркнул архитектор.

Проводить перепланировку можно в очень редких случаях и только при получении разрешительных документов и согласования, подчеркнул Соколов. В России этого правила не придерживаются, перепланировку проводят массово.

Ранее в центре Астрахани обрушились два подъезда жилого дома.