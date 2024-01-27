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Американские пограничники, заявили что Белый дом мешает им охранять границу

Профсоюз пограничников США: Белый дом мешает охранять южную границу страны

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Cedar Attanasio/AP

Белый дом делает все, чтобы помешать охране границы. Об этом заявил профсоюз агентов и сотрудников американской пограничной службы на фоне конфликта между руководством Техаса и федеральными властями, сообщает РИА Новости.

«Вызывает сожаление, что действующая администрация продолжает делать все, что может, чтобы помешать охране нашей границы», — пояснили в ведомстве.

До этого Илон Маск заявил, что американским пограничникам поручено помогать незаконным мигрантам в пересечении южной границы США.

В январе администрация США начала судиться с Техасом, оспаривая право штата на самостоятельную охрану границы.

Конфликт между Белым домом и властями Техаса обострился из-за миграционного кризиса. Власти штата отказываются выполнять решения Верховного суда, согласно которому федеральное правительство может убрать колючую проволоку на границе с Мексикой.

Ранее Трамп обвинил Байдена в потворстве нашествию мигрантов.

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