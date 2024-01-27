Осужденный за истязание подруг мужчина вернулся в Челябинск с помилованием после СВО

В Челябинск с помилованием после СВО вернулся мужчина, судимый за истязание женщины, и вновь избил бывшую жену. Об этом сообщает 74.ru.

Челябинец попал в колонию в 2021 году, тогда его приговорили к 6,5 годам лишения свободы за истязание и причинение тяжкого вреда здоровью беременной женщины. Он досрочно вышел на свободу, воспользовавшись возможностью, появившейся у российских заключенных после начала специальной операции. В родной город он вернулся в ноябре 2023 года и снова напал на экс-супругу.

«Я спряталась у соседки за дверью и слышала, как Катя летит через весь коридор об ящики почтовые. Грохот был такой, что этажа три слышали точно», — уверяет знакомая пострадавшей.

В декабре женщина несколько раз обращалась в полицию и сняла в бюро судмедэкспертизы побои. Ее мучителя к ответственности так и не привлекли, и он продолжил искать с ней встречи. В январе потерпевшая переехала на съемную квартиру вместе с другой бывшей подругой мужчины, также пострадавшей от его рук. По их словам, Александр являлся домашним тираном, который мог избить из-за подозрений в измене или курение сигареты.

«Он два раза писал заявление, чтобы его отправили на СВО. И вот в мае их собрали, месяц они обучались и потом уехали. Удивительно, конечно, что ему удалось выжить. Он пришел в конце ноября, с детьми «уси-пуси», подарки обещал. Денег же много после СВО, он вон себе «Ниву» купил. Но я с ним сухо поздоровалась — и все», — говорит пострадавшая.

Мужчина напал на нее после того, как она отказала ему в интимной близости. Сейчас он утверждает, что в этом году никого не бил.

«Ничего подобного не было, это все записано на видео. У меня жена — алкоголичка, воспитывает моих детей. У меня есть много фактов. Она всяческими путями меня пытается обмануть. Обворовала меня, мою квартиру, со своим сожителем, когда я отсутствовал», — посетовал он.

В полиции города подтвердили наличие заявлений, написанных потерпевшей после агрессии со стороны Александра, и пообещали строго наказать его.

Ранее помилование получил осужденный за организацию ликвидации Анны Политковской.