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Путин объявил минуту молчания в память о блокаде Ленинграда

Путин объявил минуту молчания в память о погибших в блокаде Ленинграда

Президент России Владимир Путин объявил минуту молчания на концерте-реквиеме, посвященном 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, сообщает РИА Новости.

В ходе выступления на концерте, он попросил почтить минутой молчания память всех погибших защитников и жителей Ленинграда.

Также он заявил, что судьба блокадного Ленинграда навсегда останется одной из важнейших страниц истории страны.

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До этого президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в церемонии открытия мемориала в память о жертвах нацизма в период Великой Отечественной войны. Памятник расположен в деревне Зайцево Гатчинского района Ленинградской области.

Ранее Минобороны РФ разместило архивные документы о подвиге советского солдата.

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