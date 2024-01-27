Лукашенко раскритиковал разрушение памятников советским солдатам в ЕС и на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко крайне негативно отозвался о разрушении памятников советским солдатам в Польше, странах Балтии и на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая на открытии мемориала в Гатчинском районе Ленинградской области, Лукашенко заявил, что память о жертвах Великой Отечественной войны сегодня мешает жить, прежде всего, идейным приспешникам военных преступников и предателей.

«Это они приветствуют палачей в своих парламентах, это они начали войну с могилами и памятниками в Польше, Прибалтике, Украине», — сказал Лукашенко. Он назвал таких людей «полными безумцами» и заявил, что, даже разрушив монумент, невозможно уничтожить память, живущую в сердце народа.

Президент Белоруссии отметил, что память о подвиге советского народа и героизме победителей будет храниться вечно. По его словам, «цена Великой Победы — наша общая боль», и «белорусы чувствуют ее как никто другой».

27 января президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в церемонии открытия мемориала в память о жертвах нацизма в период Великой Отечественной войны. Памятник расположен в деревне Зайцево Гатчинского района Ленинградской области.

В тот же день Путин заявил об усилиях России по искоренению нацистской идеологии.

Ранее Германия заявила, что принимает всю ответственность за блокаду Ленинграда.