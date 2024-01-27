Путин и Лукашенко открыли мемориал в Ленинградской области

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в церемонии открытия мемориала в память о жертвах нацизма в период Великой Отечественной войны. Памятник расположен в деревне Зайцево Гатчинского района Ленинградской области, сообщает РИА Новости.

Мемориал установлен к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В открытии приняли участие политики, общественные деятели, потомки жителей блокадного города и оборонявших его военных.

В годы Великой Отечественной войны в Гатчинском районе располагались многочисленные лагеря для военнопленных, а также донорские концентрационные лагеря для советских детей.

Авторы проекта мемориального комплекса — скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин.

Центральная часть мемориала — стела, на вершине которой расположена фигура матери с детьми. Высота центральной скульптуры 47 метров.

Из особенностей памятника отмечают 150 скульптурных барельефов, созданных на основе историй реальных людей и фотографий, присланных из разных регионов России: Белгородской, Смоленской, Новгородской и Орловской областей, Краснодарского края, Карелии и других.

27 января Путин возложил цветы к «Рубежному камню» на Невском пятачке.

В тот же день стало известно, что в новой хрестоматии для школьников подробнее расскажут о блокаде Ленинграда.

Ранее в Великом Новгороде отметили 80-летие освобождения от фашистов.