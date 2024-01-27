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Двое полураздетых мужчин, сбежавших из «секты», испугали жителей уральского села

На Урале двое полураздетых мужчин покинули рехаб и заявили, что сбежали из секты

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

В селе Мезенском Свердловской области появились двое полураздетых мужчин, которые заявили, что сбежали из секты. Об этом пишет ЕАН.

26 января неизвестные прибежали в село со стороны Баженовского моста и стали стучаться в дома местных жителей с просьбой о помощи. Полураздетые и босые мужчины утверждали, что сбежали из секты. В итоге им удалось вызвать такси, после чего мать одного из беглецов перевела деньги за поездку на телефон водителя, и мужчины уехали в Каменск-Уральский. Правоохранители организовали проверку по факту произошедшего, и вечером того же дня выяснилось, что «сектантами» оказались двое наркозависимых.

«В реальности никакой секты на территории Заречного, где и происходили вышеописанные события, не существует. Там располагается реабилитационный центр для нарко- и алкозависимых граждан. Именно оттуда двое пациентов и совершили побег», — рассказал представитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

Впоследствии мужчины, решившиеся на побег, сами признались, что «перегнули палку», и выдумали секту. В рехаб они отправились добровольно и при поддержке своих родственников.

«В реабилитационном центре с ними работали психологи. Мужчины заявили, что сбежали оттуда из-за того, что закончился их срок пребывания, но не смогли объяснить, почему были без одежды. Родственники намерены снова отправить их в реабилитационный центр, но уже в другой», — уточнил источник.

Ранее жителей российского региона предупредили о появлении новой секты.

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