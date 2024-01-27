В Астрахани завели дело на автомобилиста, который пытался помешать эвакуации своей машины

В Астрахани возбудили дело в отношении мужчины, который напал на полицейских, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

32-летнего местного жителя обвинили в применении насилия в отношении представителей власти. 26 января, находясь возле здания отдела ДПС ГИБДД на улице Рождественского, он несколько раз ударил руками и головой трех инспекторов.

По данным mk.ru, так мужчина отреагировал на эвакуацию его автомобиля. В этот момент автомобилист был пьян.

«Его действия были пресечены, а сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Уголовное дело возбуждено по статье 318 УК РФ», — отметили в ведомстве.

Ранее россиянина наказали за угрозы полицейскому лопатой.