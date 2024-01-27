Активист из Тюмени потребовал от Ивлеевой и «Мутабора» 1 млрд рублей

Активист из Тюмени Юрий Рябцев, который подал иск в Лефортовский суд Москвы к клубу «Мутабор» из-за «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой, потребовал 1 млрд рублей с ночного заведения и самой блогерши. Об этом в интервью SHOT рассказал сам активист.

По его словам, его очень возмутила «голая» вечеринка, которая напомнила ему «пир во время чумы». В качестве компенсации за «моральный вред» он хочет разделить ответственность между клубом и Ивлеевой пополам, чтобы каждый заплатил по 500 млн рублей.

10 января суд приостановил работу «Мутабора». Решение было принято в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических требований. Учреждение закрыли на срок 90 дней начиная с 27 декабря 2023 года. После этого суд отказал адвокатам «Мутабора» в разъяснении постановления о закрытии.

18 января Таганский суд Москвы отклонил иск на миллиард рублей к Анастасии Ивлеевой.

До этого актер и продюсер Александр Иншаков, инициатор коллективного иска на 1 млрд рублей против Ивлеевой, назвал недоразумением отказ суда рассматривать его заявление.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что элита страны должна формироваться из тех, кто защищает родину, а не из «чудиков, обнажающих гениталии».