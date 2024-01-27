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Глава «Росатома» рассказал, откуда может исходить угроза для Запорожской АЭС

Глава «Росатома»: угроза ЗАЭС может исходить только от ВСУ

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Reuters

Угроза ядерной аварии на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) может исходить только от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил журналистам глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Его слова приводит ТАСС.

»[Глава МАГАТЭ Рафаэль] Гросси говорит, что существует-таки угроза ядерной аварии [на ЗАЭС]. Мы в какой-то части соглашаемся в том, что угроза такая есть — и авторами такой угрозы могут быть только действия, произведенные ВСУ», — сказал Лихачев.

Он отметил, что в неделю в районе ЗАЭС обезвреживается примерно до 100 дронов. При этом на протяжении нескольких последних месяцев были удары и по Энергодару. В этом городе живут работники станции, то есть он считается частью инфраструктуры Запорожской АЭС.

26 января ситуацию вокруг Запорожской АЭС прокомментировал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он заявил, что ее нельзя назвать стабильной. По словам Гросси, общая тенденция такова, что ЗАЭС может спокойно работать в течение недели, «а затем на нее нацеливается беспилотник», принадлежность которого директор МАГАТЭ не уточнил.

Кроме того, Рафаэль Гросси заявил, что встретится с руководством Запорожской АЭС в ходе предстоящего визита на атомную станцию. Во время визита он намерен изучить, как персонал справляется с проблемой снабжения АЭС водой.

Ранее постпред РФ заявил, что мины вокруг ЗАЭС опасны лишь для крыс, ворон и диверсантов.

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