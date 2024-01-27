В Минэнерго заявили об отсутствии проблем на рынке топлива после аварии на НПЗ

Министерство энергетики России не наблюдает перебоев с топливообеспечением из-за инцидента на Туапсинском нефтеперерабатывающем заводе. Об этом заявил глава министерства Николай Шульгинов, сообщает РИА Новости.

Министр отметил, что сбои в работе завода не отразились на рынке топлива, поскольку предприятие в первую очередь занимается поставками горючего за рубеж.

«Проблем с топливообеспечением из-за инцидента на Туапсинском НПЗ нет, так как там поставки больше ориентированы на экспорт», – сказал Шульгинов во время Дня энергетики в рамках выставки «Россия» на ВДНХ.

25 января глава Туапсинского района заявил, что на территории нефтеперерабатывающего завода произошло возгорание вакуумной установки.

После этого газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что Служба безопасности Украины (СБУ) использовала беспилотники для удара по нефтеперерабатывающему заводу в городе Туапсе.

Ранее жителей частного сектора в Брянской области эвакуировали из–за горящей нефтебазы.