Размер текста
А
А
А

В Минэнерго заявили об отсутствии проблем на рынке топлива после аварии на НПЗ

Шульгинов: после аварии на Туапсинском НПЗ проблем с топливом не наблюдается

close
100%
Телеграм-канал «Филипп Пронин/Полтавская ОВА»

Министерство энергетики России не наблюдает перебоев с топливообеспечением из-за инцидента на Туапсинском нефтеперерабатывающем заводе. Об этом заявил глава министерства Николай Шульгинов, сообщает РИА Новости.

Министр отметил, что сбои в работе завода не отразились на рынке топлива, поскольку предприятие в первую очередь занимается поставками горючего за рубеж.

«Проблем с топливообеспечением из-за инцидента на Туапсинском НПЗ нет, так как там поставки больше ориентированы на экспорт», – сказал Шульгинов во время Дня энергетики в рамках выставки «Россия» на ВДНХ.

25 января глава Туапсинского района заявил, что на территории нефтеперерабатывающего завода произошло возгорание вакуумной установки.

После этого газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что Служба безопасности Украины (СБУ) использовала беспилотники для удара по нефтеперерабатывающему заводу в городе Туапсе.

Ранее жителей частного сектора в Брянской области эвакуировали из–за горящей нефтебазы.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами