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Суд в Москве принял новый иск в отношении клуба «Мутабор»

Суд в Москве принял иск к «Мутабоу» с требованием компенсации за моральный вред

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Лефортовский районный суд Москвы принял новый иск к ночному клубу «Мутабор», который стал известен широкой публике из-за «голой» вечеринки блогера и актрисы Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции российской столицы.

В инстанцию обратился активист из Тюмени, который потребовал от владельцев развлекательного учреждения выплатить компенсацию за причинение морального вреда. По словам заявителя, «Мутабор» нарушил принцип ценности человеческой жизни, согласившись организовать «голую» вечеринку во время проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

«Исковое заявление принято к производству судом, назначено предварительное судебное заседание», — говорится в публикации.

При этом в заявлении подчеркивается, что обратившийся в суд активист неоднократно выступал в защиту христианских ценностей и правил. Кроме того, общественный деятель высказывался против пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ).

10 января суд в Москве приостановил работу ночного клуба «Мутабор» на три месяца начиная с 27 декабря 2023 года. Причиной послужило нарушение санитарно-эпидемических требований к организации питания людей.

Ранее президент РФ Владимир Путин впервые высказался о «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой.

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«Голая» вечеринка Ивлеевой
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