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Один из пилотов упавшего в Афганистане самолета поступил в реанимацию

«Известия»: пилот Falcon 10 Беляков находится в Люберецкой областной больнице

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Hurriyet News

Один из пилотов упавшего в Афганистане самолета Falcon 10 Дмитрий Беляков находится в Люберецкой областной больнице (Подмосковье). Об этом сообщает газета «Известия».

В настоящее время мужчина пребывает в реанимации, к нему не пускают посетителей. По данным издания, врачи не дают никаких конкретных прогнозов по состоянию пациента, но уверяют, что его жизнь вне опасности.

В этот же день госпитализировали второго пилота самолета — Аркадия Грачева.

21 января российский бизнес-джет Falcon 10 разбился в гористой местности в провинции Бадахшан в Афганистане. Самолет должен был доставить в Москву больную россиянку, подключенную к аппарату ИВЛ. Женщину сопровождал ее супруг, также на борту находились двое врачей и пилоты. Медики и члены экипажа выжили.

Пилоту бизнес-джета Аркадию Грачеву и его экс-супруге Екатерине Агаповой может грозить до 10 лет лишения свободы по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что из упавшего в Афганистане самолета с россиянами украли $1,2 млн.

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