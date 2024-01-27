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Михаил Романов поздравил ветеранов с 80-й годовщиной снятия блокады Ленинграда

Депутат Романов: важно продолжать чтить память о блокадниках Ленинграда

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Пресс-служба Михаила Романова

Необходимо помнить и чтить память блокадников Ленинграда во время Великой Отечественной войны, сказал в рамках открытия торжественно-траурного митинга в честь 80-й годовщины снятия блокады Ленинграда депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по контролю, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов.

«Дорогие ленинградцы-петербуржцы! Современники блокады и их потомки! Поздравляю вас с 80-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Наши сердца – самые главные хранители святой памяти о блокаде, о тех, кто ее не пережил, о тех, кто отдал жизнь за наш город, за Родину, за ее будущее! Низкий поклон вам, герои Ленинграда! Мы не позволим обесценить ваш подвиг», — сказал он.

Также Романов напомнил, что осенью 2023 года Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду Ленинграда геноцидом мирного населения.

«Этот исторический факт подтверждает, что фашистское кольцо, сковывавшее наш город 900 дней и ночей, стало одним из самых страшных преступлений Второй Мировой войны. Потому петербургское Пискаревское мемориальное кладбище - крупнейшее в мире захоронение, посвященное ее жертвам. В каждом скорбном кургане Пискаревки – десятки жертв фашистской блокады, жизни их нерожденных детей, сломанные судьбы их близких», — отметил Романов.

В церемонии также приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, член правительства Санкт-Петербурга, представитель губернатора Санкт-Петербурга в законодательном собрании Санкт-Петербурга Константин Сухенко, глава администрации Центрального района Санкт-Петербурга Елена Федорова, депутаты городского парламента, представители общественных организаций, школьники, горожане.

Напомним, 27 января 2024 года отмечается 80 лет снятия блокады Ленинграда.

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