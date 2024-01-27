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Историк назвал День снятия блокады Ленинграда важной для россиян датой

Историк Новиков: сохранение исторической памяти — главное для России

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Израиль Озерский/РИА «Новости»

День освобождения Ленинграда от фашистской блокады настолько же важен для россиян, как и День победы 9 мая. Об этом заявил председатель координационного совета Общероссийского общественного движения «Клубы исторической реконструкции России» Алексей Новиков.

По его словам, это история России, и для жителей страны на самом деле это очень важная дата, потому что это беспринципный подвиг гражданского населения, которое смогло пережить тяжкие условия блокады.

«Фактически ленинградцы выжили в период геноцида. Также известен подвиг народного ополчения Ленинграда, когда люди прям со школьной скамьи, с завода уходили, формировали войсковые части и вступали в бой. Ленинград не просто так является Городом-героем», — сказал он.

При этом Новиков подчеркнул, что президент России Владимир Путин не просто реализует запрос на сохранение исторической памяти, а формирует активную федеральную повестку о сохранении исторической памяти и наследии предков.

«Россия имеет многовековую историю. Недаром считается, что мы третий Рим. Наша история показывает, что у нас содружество множества народов, то есть гражданином империи может быть человек любой национальности. У нас есть титульная нация, и есть содружество народов, входящее в общий конгломерат нашей страны с едиными законами, где учитываются мнения людей любой веры. У нас реальная свобода вероисповедания в стране», — заявил историк.

По его мнению, это исторический путь России, потому что так было заведено испокон веков. «Мы не изображаем у себя свободные принципы права демократии, вероисповедания, прав свободы и прав человека, как принято на Западе. У нас испокон веков это существовало. Мирное существование всех народов и национальностей ради общего блага и мира в собственной стране», — сказал он.

По его словам, главным сейчас является сохранение исторической памяти. Историк объяснил это тем, что именно осознание того, что граждане, населяющие Россию, являются единым целым — это самое важное для страны и государства в целом.

«Я благодарен главе нашего государства за то, что он во все сроки своего президентства брал курс именно на сохранение исторической памяти, памяти победы и свершений наших предков. Я считаю, это правильный курс», — добавил он.

Напомним, 27 января в России отмечается 80-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В этот день в результате проведения Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции были разгромлены немецко-фашистские войска под Ленинградом и окончательно снята 872-дневная блокада города.

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