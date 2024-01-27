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Пассажир открыл аварийный выход и вышел на крыло самолета из-за задержки рейса

Yahoo News: в аэропорту Мексики пассажир вышел на крыло самолета

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Depositphotos

В Мехико пассажир рейса в Гватемалу вскрыл аварийный выход и выбрался на крыло самолета из-за духоты в салоне и задержки рейса на четыре часа. Об этом сообщает Yahoo News.

В аэропорту Мехико, люди четыре часа просидели в салоне самолета из-за технической неисправности борта, один из пассажиров вскрыл дверь аварийного выхода и вышел на крыло.

Мексиканца задержали, в ходе расследования выяснилось, что его действия поддержали почти все пассажиры, находившиеся вместе с ним в салоне воздушного судна.

Возмущенные путешественники рассказали, что буквально задыхались в самолете несколько часов без еды, воды и вентиляции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее пассажира выгнали из самолета за чрезмерный метеоризм.

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