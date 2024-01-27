В Вашингтоне усилят меры по борьбе с преступностью

Министерство юстиции США усилит меры по борьбе с преступлениями в Вашингтоне. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что будут задействованы дополнительные правоохранительные инструменты и ресурсы для преследования ответственных за насильственные действия и угоны автомобилей в американской столице.

По данным полиции Вашингтона, количество преступлений в городе увеличилось на 39% в 2023 году по сравнению с 2022 годом, при этом число грабежей выросло на 67%. Также в указанные период количество угонов машин в Вашингтоне выросло на 82%, а количество случаев поджога – на 175%.

На этой неделе в офисе губернатора Техаса Грега Эббота сообщили, что штат в рамках программы по перемещению незаконных мигрантов со своей территории вывезли в другие части США более 102 тысяч человек. В частности, в Вашингтон с апреля 2022 года было направлено более 12,5 тыс. нелегалов.

Ранее Мексика выдала США сына известного наркобарона.