Размер текста
А
А
А

В Вашингтоне усилят меры по борьбе с преступностью

Минюст США сообщил об усилении мер по борьбе с преступностью в Вашингтоне

close
100%
Amanda Andrade-Rhoades/AP

Министерство юстиции США усилит меры по борьбе с преступлениями в Вашингтоне. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что будут задействованы дополнительные правоохранительные инструменты и ресурсы для преследования ответственных за насильственные действия и угоны автомобилей в американской столице.

По данным полиции Вашингтона, количество преступлений в городе увеличилось на 39% в 2023 году по сравнению с 2022 годом, при этом число грабежей выросло на 67%. Также в указанные период количество угонов машин в Вашингтоне выросло на 82%, а количество случаев поджога – на 175%.

На этой неделе в офисе губернатора Техаса Грега Эббота сообщили, что штат в рамках программы по перемещению незаконных мигрантов со своей территории вывезли в другие части США более 102 тысяч человек. В частности, в Вашингтон с апреля 2022 года было направлено более 12,5 тыс. нелегалов.

Ранее Мексика выдала США сына известного наркобарона.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами