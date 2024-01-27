В Иркутской области подростки похитили мужчину и держали его в подвале

В Иркутской области двое девятиклассников со старшими приятелями угрожая оружием, похитили 27-летнего мужчину. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в Иркутской области, двое старшеклассников, вместе с 20-летним мужчиной и 18-летним юношей похитили местного жителя. Они подкараулили 27-летнего мужчину возле дома, силой посадили его в машину, привезли в город Черемхово и бросили в подвал.

Злоумышленники угрожали пострадавшему обрезом ружья, выяснилось, что старший из группы был знаком с похищенным — они вместе отбывали наказание в колонии, мужчина решил отомстить сокамернику за надменное поведение в местах лишения свободы.

Заложника удалось освободить, автомобиль бандитов и оружие изъяли, возбуждено уголовное дело о похищении.

Ранее пермяк украл у знакомых винтовку, золотые зубы и гитару.