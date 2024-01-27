В Петербурге подросток спускался из окна по простыне и сорвался с шестого этажа

В Петербурге 16-летний подросток попал в больницу, когда пытался спуститься из окна своей квартиры по простыне. Об этом сообщает «78.ru».

Во Фрунзенском районе Петербурга 16-летний подросток получил тяжелые травмы, сорвавшись с высоты шестого этажа. Инцидент произошел в доме по улице Белы Куна, молодой человек по неизвестной причине решил спуститься по простыне из окна собственной квартиры.

Подростка госпитализировали в состоянии травматического шока, врачи диагностировали у пострадавшего закрытый перелом бедра со смещением. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Тюмени подросток выпал из окна девятого этажа и выжил.