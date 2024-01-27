Заблудившийся турист провел ночь на льду озера Байкал

В Иркутской области спасли туриста, который отстал от группы и провел ночь на льду озера Байкал. Об этом сообщает МЧС региона.

Группа туристов совершала пеший переход по льду озера Байкал, возле станции Старая Ангасолка в Иркутской области 40-летний мужчина отстал от приятелей и заблудился.

Его пропажу путешественники обнаружили только в пять утра, они обратились в экстренные службы. Сотрудники МЧС на вездеходе выехали из города Слюдянка, спустя час им удалось отыскать пропавшего.

Мужчина находился на льду, его состояние оценивается как удовлетворительное, медицинская помощь туристу не потребовалась. Как отметили спасатели, группа не была зарегистрирована.

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