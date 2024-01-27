Движение по Военно-Грузинской дороге приостановлено из-за непогоды

Движение автомобилей по Военно-Грузинской дороге временно остановлено из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщается в Telegram-канале главного управления МЧС РФ по Северной Осетии.

По данным ведомства, ограничения касаются всех видов транспортных средств. При этом 26 января в 18:30 мск на трассе было приостановлено движение только большегрузных машин.

«В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств <...> запрещено движение <...> автотранспортных средств на участке город Владикавказ — населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации», — говорится в заявлении.

Отмечается, что ограничения на проезд машин действуют с 5:50 мск и могут быть отменены особым распоряжением. При этом в МЧС РФ подчеркнули, что рекомендации о закрытии трассы также выпустила пограничная полиция Грузии.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, который связывает РФ с Грузией и Арменией. Трасса пролегает через населенный пункт Нижний Ларс и контрольно-пропускной пункт (КПП) «Верхний Ларс».

Ранее на Сахалине из-за циклона ограничили движение пассажирского транспорта по 10 маршрутам.