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Движение по Военно-Грузинской дороге приостановлено из-за непогоды

МЧС: на Военно-Грузинской дороге приостановлено движение всех видов транспорта

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Денис Абрамов/РИА Новости

Движение автомобилей по Военно-Грузинской дороге временно остановлено из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщается в Telegram-канале главного управления МЧС РФ по Северной Осетии.

По данным ведомства, ограничения касаются всех видов транспортных средств. При этом 26 января в 18:30 мск на трассе было приостановлено движение только большегрузных машин.

«В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств <...> запрещено движение <...> автотранспортных средств на участке город Владикавказ — населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации», — говорится в заявлении.

Отмечается, что ограничения на проезд машин действуют с 5:50 мск и могут быть отменены особым распоряжением. При этом в МЧС РФ подчеркнули, что рекомендации о закрытии трассы также выпустила пограничная полиция Грузии.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, который связывает РФ с Грузией и Арменией. Трасса пролегает через населенный пункт Нижний Ларс и контрольно-пропускной пункт (КПП) «Верхний Ларс».

Ранее на Сахалине из-за циклона ограничили движение пассажирского транспорта по 10 маршрутам.

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