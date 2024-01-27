Годовалый ребенок проглотил гидрогелевые шарики для комнатных растений

В детской больнице имени Сперанского в Москве хирурги удалили из кишечника годовалого ребенка гидрогелевые шарики для комнатных растений. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

В больницу был доставлен годовалый мальчик с обезвоживанием, рвотой и слабостью. Родители сообщили, что накануне сын проглотил несколько гидрогелевых шариков, которые они планировали разложить в горшки с комнатными растениями. В ходе обследования врачи обнаружили инородные тела в кишечнике.

«Орбизы — небольшие шарики диаметром около 2 сантиметров, но они опасны тем, что, вступая в контакт с жидкостью, могут увеличиться до размера теннисного мячика. В случае с мальчиком гидрогелевые шарики разбухли и закрыли просвет подвздошной кишки, тем самым вызвав кишечную непроходимость», — сообщили в медицинском учреждении.

Ребенку была проведена срочная операция, шарики удалось извлечь через отверстие в области пупка. Спустя неделю мальчик был выписан на амбулаторное лечение.

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