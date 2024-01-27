Российская пенсионерка хотела заработать на инвестициях и отдала мошенникам 44 млн рублей

Пенсионерка из Благовещенска три месяца общалась с телефонным мошенниками и отдала злоумышленникам 44 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Неизвестные аферисты начали общаться с 52-летней пенсионеркой еще в сентябре 2023 года, звонивший мужчина представился брокером и предложил амурчанке заработать на инвестициях.

Женщина согласилась и, действуя по инструкциям, зарегистрировалась на указанном мошенником сайте и открыла там счет, на который перевела более четырех миллионов рублей.

Когда деньги со счета вывести не удалось, пенсионерка решила обратиться за помощью, она нашла в сети юриста и оставила заявку на сайте. Через некоторое время с ней связался представитель компании и пообещал помочь, мужчина сообщил что в отношении брокерской компании, обманувшей амурчанку, было возбуждено уголовное дело и принято решение о возврате денежных средств.

Женщина, следуя инструкциям неизвестного юриста, под предлогом возврата похищенных денег оформила на свое имя кредиты в различных банках, заняла у знакомых 15 миллионов рублей и перевела все деньги на банковские карты аферистов.

Общий ущерб составил 44 миллиона рублей, поняв, что ее снова обманули, амурчанка обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело.

Ранее российский пенсионер хотел «задекларировать» сбережения и лишился более 15 млн рублей.